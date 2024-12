Os jogadores que os colunistas colorados sugerem como presentes de Natal para o Inter

Cuéllar foi um dos nomes pedidos para o Papai Noel. Evaristo Sa / AFP

Na época do Natal, que coincide com o período em que os clubes saem às compras, os torcedores imaginam quais contratações seriam bons presentes para os seus tclubes. Pensando nisso, os colunistas colorados identificados de Zero Hora sugerem quais atletas gostariam que o Papai Noel trouxe para o Tricolor.

Vagunha e Vini Moura indicam, cada um, três nomes para chegarem na próxima janela de transferências.

Os dois concordam na necessidade do Colorado de contratar um companheiro para Vitão na zaga:

— A gente precisa de um grande zagueiro, para comandar a defesa na campanha da Libertadores da América de 2025. E pra mim esse zagueiro já foi especulado e é o Pablo Mari, que está no Monza da Itália, ex-zagueiro do Flamengo — pontuou Vaguinha.

— A gente precisa de zagueiro com toda certeza. O Luizão do time sub-21 do West Ham, será? Não sei, mas seria um baita jogador pra compor o elenco do Inter — reforçou Vini.

A contratação de um meio-campista também é considerada fundamental para a próxima temporada. Divergem, no entanto, na função no campo. Vini Moura quer alguém para ser o companheiro de Alan Patrick na criação, enquanto Vaguinha deseja um volante.

— Acho que a gente precisa também de um grande nome no meio campo. Um camisa 5 que também possa jogar como camisa 8. Também ex-Flamengo, o volante Cuéllar. É pedir demais?

As saídas na janela de transferências também incomodam os colorados. Wesley deve ser vendido para o Krasnodar-RUS, mas Vini Moura fez um pedido para o bom velhinho para substituir um dos destaques da temporada de 2024.

— Eu não quero perder um atacante. Quem sabe um Marquinhos, do Arsenal-ING, que estava no Fluminense. Sei que o mercado da Europa também tá querendo ele, mas seria um baita nome aí pra quem sabe pegar o lugar do Wesley.

E dá para pedir para o Papai Noel para alguém não sair?

— Bom, pessoal, eu sei que são pedidos assim que são bem complicados do bom velhinho realizar, mas se Papai Noel existe, eu gostaria da renovação de contrato de Bernabei. Ele é fundamental para a continuidade desse projeto do técnico Roger Machado.