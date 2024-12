Quem é Luizão, zagueiro do West Ham que foi sondado pelo Inter

Luizão atua na equipe sub-20 da equipe inglesa. West Ham / Divulgação

O Inter se movimenta no mercado em busca de contrações para a próxima temporada. Uma das prioridades da lista de compras é de atletas para a zaga. Luizão, do West Ham, é uma possibilidade de contratação.

A direção colorada já sondou a situação do jogador junto ao clube inglês. Os Hammers estão dispostos a cederem o defensor por empréstimo para que ele ganhe maior rodagem.

Luizão está em seu segundo ano na equipe de Londres. Até aqui não teve oportunidades no time principal. Desde que foi contratado, atuou apenas do time sub-21 do clube, que joga a Premier League 2, o Campeonato Inglês das categorias de base.

Pela equipe, disputou 58 partidas. Acertou sua transferências para o West Ham após se destacar pelo São Paulo em 2022.

Rogério Ceni foi o responsável por promover a sua estreia nos profissionais. Ele enfrentou o Inter no Brasileirão daquele ano. Os Colorados venceram por 1 a 0, gol de Mauricio, e Luizão foi substituído no intervalo da partida. Pela equipe paulista disputou 20 partidas.

As características de Luizão

Canhoto, Luizão fez seus últimos anos da base sob o comando do ex-meia Alex. Formou um time que contava também com Beraldo e Pablo Maia.

Como o seu vínculo vencia pouco tempo depois de ser alçado aos profissionais e seu empresário se negava a prorrogar o contrato, foi negociado sem custos, mas com o São Paulo mantendo um percentual de seus direitos econômicos.

Leia Mais Cruzeiro aciona Inter por dívida de Wesley e caso vai parar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas

— Ele é menos técnico do que o Beraldo. Tem mais corpo. Foi cru para a Europa. Acho que não se desenvolveu tecnicamente falando, em termos de posicionamento também. Demonstrou potencial, mas não desenvolveu ainda. Ele queimou etapas — analisa Arnaldo Ribeiro, comentarista do canal BandSports.

Na saída de bola, Luizão opta por passes curtos e pouco arriscados. Tem na bola aérea um dos seus pontos fortes.

No momento, o técnico Roger Machado conta apenas com três zagueiros aptos a jogar. Vitão, Rogel e Clayton Sampaio são os nomes disponíveis. Gabriel Mercado se recupera de lesão e não tem data para retornar aos gramados. Além da pouca quantidade de jogadores para a posição, Vitão pode ser negociado, aumentando ainda mais a carência no setor.

Leia Mais Inter faz sondagem por zagueiro do Vila Nova-GO