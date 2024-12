Lula fará nova cirurgia para evitar sangramentos no cérebro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá de ser submetido a um novo procedimento cirúrgico , na manhã de quinta-feira (12), para evitar novos sangramentos na região do cérebro. A informação foi confirmada pela equipe médica liderada pelo médico Roberto Kalil Filho, do Hospital Sírio Libanês.

Conforme O Globo, a decisão foi tomada após os médicos perceberem que o líquido do dreno continuou sanguinolento. O normal seria que no segundo dia após a cirurgia, já estivesse limpo. O procedimento pode ser feito sob anestesia geral ou sedação e consiste na introdução de um cateter no braço ou na virilha, que fechará os pontos com sangramento.