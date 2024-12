Estado de saúde de Lula é atualizado; veja o que diz boletim médico

Procedimento cirúrgico drenou sangramento intracraniano provocado pela queda que Lula sofreu em casa, em outubro. Dante FERNANDEZ / AFP

Novo boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (11) pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, informa que o presidente Luiz Inácio da Silva está lúcido e passou a noite bem.

Veja o boletim na íntegra:

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados intensivos para o tratamento de hemorragia intracraniana.

Evolui bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências. Está lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem.

O presidente permanece ainda com dreno enquanto aguarda novos exames de rotina".

Lula, 79 anos, foi submetido, às pressas, a um procedimento cirúrgico para drenagem de um sangramento intracraniano, na madrugada de terça-feira (10).

Segundo relato de auxiliares, Lula se mostrou indisposto no fim da tarde de segunda-feira (9), ainda na capital federal. Pretendia fazer exames na terça, mas o agravamento da dor de cabeça antecipou a ida ao hospital, onde realizou exames e uma ressonância magnética mostrou a hemorragia intracraniana.

Leia Mais Rosane de Oliveira: cirurgia de emergência reabre discussão sobre candidatura de Lula em 2026

De Brasília, Lula embarcou em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) em direção a São Paulo por volta das 22h30min de terça. Ele deu entrada no hospital por volta da meia-noite. A cirurgia começou por volta de 1h30min.

A equipe médica que atende Lula é liderada por Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

A boa recuperação do presidente nas primeiras horas após a cirurgia motivou o governo a garantir a permanência de Lula no comando do Palácio do Planalto até a alta hospitalar, prevista para ocorrer em cerca de uma semana.

Como foi a cirurgia

Segundo o cardiologista Roberto Kalil Filho, o presidente passou por um procedimento chamado trepanação, que é uma pequena perfuração do crânio para drenagem de sangramento no cérebro.

De acordo com o médico Marcos Stavale, Lula teve um sangramento entre o cérebro e a membrana dura-máter. Agora removido, o sangramento havia comprido o cérebro do presidente, o que foi tratado no procedimento.

O problema de Lula estaria ligado ao acidente doméstico sofrido em 19 de outubro passado.

Leia Mais O que a imprensa internacional está falando sobre a cirurgia de Lula

Acidente doméstico

O acidente doméstico aconteceu no dia 19 de outubro. Na ocasião, Lula sofreu uma queda no banheiro e bateu com a parte de trás da cabeça.

Ele precisou levar cinco pontos e realizou exames de imagem, que foram repetidos. Na ocasião, o presidente ficou na unidade hospitalar por cerca de uma hora.

Por recomendação médica, à época ele precisou cancelar sua viagem à Rússia, onde participaria da Cúpula dos Brics em Kazan.

Leia Mais De câncer na laringe a hemorragia cerebral; veja os problemas de saúde que afetaram Lula nos últimos anos

Hemorragia cerebral

A hemorragia cerebral é uma condição grave que ocorre quando um vaso sanguíneo se rompe, causando um sangramento no tecido do cérebro.

Sintomas como dor de cabeça intensa e súbita, dificuldade de falar, visão turva, fraqueza ou dormência em um lado do corpo e perda de equilíbrio podem indicar uma hemorragia cerebral.

Nesses casos, deve-se buscar atendimento médico imediato, já que essa é uma emergência de saúde considerada grave com necessidade de intervenção médica urgente.