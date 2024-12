O que a imprensa internacional está falando sobre a cirurgia de Lula

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Na tarde desta terça-feira, o americano The Washington Post já dava destaque para o resultado da cirurgia. "Doutores dizem que Lula está se recuperando após cirurgia de uma hemorragia intracraniana".

The Washington Post / Reprodução

Jornal The Washington Post.

O também americano CCN seguia na mesma linha, com destaque para a estabilidade do presidente. "Presidente brasileiro Lula estável em tratamento intensivo após cirurgia cerebral de emergência".

A agência de notícias do Oriente Médio, Al Jazeera , publicou: "Presidente do Brasil, Lula, está estável após cirurgia de emergência".

Site do Al Jazeera.

O britânico BBC escreveu: "Presidente do Brasil está 'bem' após cirurgia de hemorragia cerebral".

Com imagem de Lula, britânico BBC publicou sobre o assunto.

Reprodução do site do jornal Clarín.

Também argentino La Nación já abordava o assunto com mais profundidade: "A cirurgia de Lula: uma queda, o amigo que detectou algo “estranho” e uma “operação de guerra” para a transferência"

O espanhol El País relembrou a queda do presidente: " Lula é operado de emergência por uma hemorragia cerebral após uma queda em outubro na sua residência".

Já o britânico The Guardian publicou: "Presidente do Brasil em cuidados intensivos após uma cirurgia de emergência no cérebro".