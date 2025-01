Diário da Antártica: expedição encontra a maior plataforma de gelo do mundo

Navio da tripulação com a plataforma Ross ao fundo.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A tripulação da Expedição Internacional de Circum-navegação Costeira Antártica , a bordo do navio quebra-gelo Akademik Tryoshnikov, chegou, nesta segunda-feira (13), a frente da plataforma de gelo Ross.

A plataforma de gelo de Ross é a maior do mundo, com mais de 506 mil quilômetros quadrados, ou seja, duas vezes a área do Estado de São Paulo.