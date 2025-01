Chá com Biden, juramento no Capitólio e desfile até a Casa Branca: como será a posse de Donald Trump

Com previsão de frio extremo, ato de posse deve ocorrer dentro do Capitólio. PEDRO UGARTE / AFP

A posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos está marcada para começar ao meio-dia (horário de Washington, D.C), 14h no horário de Brasília, desta segunda-feira (20). O dia, simbólico para os americanos e que atrai a atenção de milhões de pessoas pelo mundo, é marcado por uma lista de compromissos e chamado de Inauguration Day.

A segunda-feira começa com Trump participando de uma missa na Igreja São João. Em seguida, ele vai para a Casa Branca onde é recebido por Joe Biden para tomar chá.

Depois, segue para o Capitólio onde, ao meio-dia (14h em Brasília), faz o juramento de posse, ato que marca o início oficial de seu mandato, o compromisso do presidente com a Constituição e com o povo americano.

A frase do juramento presidencial está estabelecida no artigo II, seção 1, cláusula 8 da Constituição dos Estados Unidos e em uso desde 1884.

O juramento é realizado publicamente, geralmente nos degraus do Capitólio. Uma bíblia costuma ser usada durante a cerimônia. Neste ano, diante da previsão de frio extremo, Trump informou que o ato acontecerá dentro do Capitólio.

Na ocasião, o novo presidente faz um discurso à nação. Ainda no Congresso, assina os primeiros decretos, participa de um almoço com autoridades, faz a revista das tropas e liderará o tradicional desfile presidencial do Capitólio até a Casa Branca acompanhado do vice-presidente, J.D. Vance.

No Salão Oval da Casa Branca, Trump assina mais atos. Por fim, termina a segunda-feira participando de três bailes.

Juro solenemente (ou afirmo) que executarei fielmente o cargo de Presidente dos Estados Unidos e, da melhor forma possível, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS artigo II, seção 1, cláusula 8

No dia 21 de janeiro, já como presidente dos EUA, Trump participará de uma missa na Catedral Nacional de Washington.





Bandeira a meio mastro

A posse de Trump acontecerá com bandeiras a meio mastro. O ex-presidente Jimmy Carter morreu em 29 de dezembro, e, conforme a tradição norte-americana, o presidente em exercício, Joe Biden, ordenou que as bandeiras permaneçam nesse padrão por 30 dias.

Quatro dias de eventos

O primeiro compromisso é no sábado (18), quando Donald Trump vai ao seu campo de golfe na Virgínia, onde haverá uma cerimônia e um show de fogos de artifício. Está marcado para o mesmo dia um jantar de Trump e do vice-presidente J. D. Vance para recepcionar os novos membros do gabinete.

No domingo (19), Trump vai ao cemitério nacional de Arlington, na Virgínia, onde depositará flores no túmulo dos soldados desconhecidos. Mais tarde, o presidente eleito promove um comício da vitória numa arena de Washington.