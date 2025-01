Morre Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, aos 100 anos

Jimmy Carter , ex-presidente dos Estados Unidos e vencedor do Prêmio Nobel da Paz , morreu neste domingo (29), aos 100 anos.

A notícia foi confirmada por seu filho ao jornal americano The Washington Post . Carter liderou os EUA de 1977 a 1981, período marcado por crises econômicas, tensões diplomáticas e esforços globais em busca da paz.

História de Jimmy Carter

No mesmo ano, casou-se com Rosalynn Smith, sua companheira ao longo de sua vida pública e pessoal.

Carreira Política

Filiado ao Partido Democrata, foi eleito senador estadual da Geórgia em 1962. No cargo, conquistou destaque por posições contra o desperdício governamental e leis que restringiam o direito ao voto de pessoas pretas .

Após uma derrota inicial em 1966, foi eleito governador da Geórgia em 1970 . Durante seu mandato, promoveu reformas administrativas e sinalizou o fim da discriminação racial no estado .

Internamente, Carter enfrentou desafios econômicos, como a crise do petróleo, inflação alta e desemprego. Também foi duramente criticado pela condução do sequestro de 52 americanos na embaixada dos EUA no Irã, em 1979. Os reféns só foram libertados 444 dias depois, já sob a gestão de Ronald Reagan.