Com gols brasileiros, Arsenal vence Brentford de virada e recupera 2º lugar no Inglês

O Arsenal começou perdendo, mas conseguiu virar com dois gols de brasileiros e venceu o Brentford por 3 a 1 nesta quarta-feira (1º), no primeiro jogo da Premier League em 2025 e último da 19ª rodada.

Graças a esse resultado como visitante, os 'Gunners' somam agora 39 pontos e voltam ao segundo lugar, que haviam perdido provisoriamente para o Nottingham Forest (3º, 37 pontos), que venceu por 2 a 0 na visita ao Everton (16º), no domingo.

Em relação ao líder Liverpool, que goleou o West Ham (13º) por 5 a 0 no domingo, o Arsenal conseguiu manter a distância de 6 pontos, embora os 'Reds' tenham disputado um jogo a menos podendo ampliar essa margem.

O início da partida não foi bom para o Arsenal no Gtech Community Stadium, já que o Brentford (12º) abriu o placar com um gol do atacante Bryan Mbeumo aos 13 minutos.