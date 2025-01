Exército russo diz ter interceptado oito mísseis americanos lançados pela Ucrânia

O Exército russo afirmou neste sábado (4) ter interceptado oito mísseis ATACMS dos Estados Unidos lançados pela Ucrânia contra seu território, um tipo de ataque apresentado por Moscou como uma linha vermelha no conflito.

A administração do presidente americano em fim de mandato, Joe Biden, autorizou o uso destes mísseis por Kiev em novembro, após o envio, de acordo com as potências ocidentais e a Ucrânia, de milhares de tropas norte-coreanas em apoio às forças russas.