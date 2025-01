Filha de surfista de ondas gigantes morre em acidente no Havaí

Danilo Couto com a filha, Tiare Beatriz, que morreu em um acidente.

Tiare Beatriz Couto, filha do surfista Danilo Couto, morreu em um acidente no Havaí em 1º de janeiro. A jovem de 19 anos acompanhava o pai em suas viagens de surfe. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"'Quem tem Deus como império no mundo não está sozinho ouvindo sininhos'. Minha filha, descanse em paz e tranquila, sua missão foi cumprida com excelência, ensinou o verdadeiro amor por onde passou. Siga amando ensinando e com sua energia contagiante. Viva a sua nova jornada divina. Eternamente te amarei", escreveu o surfista em sua rede social.