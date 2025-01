Náuseas, vômitos e diarreia: sintomas de viroses que podem ser evitados; praias de SC vivem novo surto

Essa época do ano costuma registrar aumento nos casos de problemas gastrointestinal, com pessoas relatando sintomas como vômito, desarranjo, dores abdominais, enjoos e mal-estar. Florianópolis, por exemplo, enfrenta um surto de virose, com diarreia , nesses primeiros dias de veraneio. A origem, no entanto, ainda é investigada pelas equipes de saúde da capital catarinense.

A principal forma de contaminação é pelo consumo de água contaminada, seja para beber, usar no preparo de alimentos ou no gelo. No caso do norovírus, também é possível pegar no contato com superfícies (incluindo alimentos e talheres contaminados) - álcool em gel não previne, apenas a lavagem de mãos.