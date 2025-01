Fernanda Torres e a estatueta do Globo de Ouro 2025. ROBYN BECK / AFP

Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro 2025 de melhor atriz de drama pelo filme Ainda Estou Aqui, afirmou que o prêmio recebido no domingo (5) "é Mega-Sena acumulada". A atriz destacou que o reconhecimento trouxe alívio para um sentimento de revanchismo e injustiça que os brasileiros carregavam desde 1999, quando a mãe, Fernanda Montenegro, perdeu o mesmo prêmio e o Oscar.

— O prêmio é Mega-Sena acumulada porque teve a onda da minha mãe. As pessoas tinham um negócio da revanche e da injustiça. E aí, saiu agora. É o meu momento jogador de futebol, vou aproveitar — brincou Fernanda em entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews.

Em Ainda Estou Aqui, uma produção original do Globoplay dirigida por Walter Salles, Fernanda interpreta Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que baseou o filme. A trama conta a história real de Eunice, que passou 40 anos buscando respostas sobre o desaparecimento de seu marido, Rubens (vivido por Selton Mello), durante a ditadura militar no Brasil.

Essa vitória marca o primeiro prêmio do Brasil no Globo de Ouro desde 1999, quando Central do Brasil, estrelado por Montenegro, ganhou como melhor filme em língua estrangeira. Naquele ano, a mãe de Torres perdeu para Cate Blanchett, pela atuação em Elizabeth, na mesma categoria da premiação.

Durante a entrevista, Fernanda revelou que não esperava vencer e estava tranquila durante a cerimônia.

— Eu pensava: "eu não tenho a menor chance aqui, falando português, é algo superamericano". Eu estava relaxada. Aí vi a Viola Davis falar meu nome, eu não acreditava. Fui andando até o palco e vi as pessoas, atores e atrizes que eu admiro muito, aplaudindo — contou.

Ela ressaltou a receptividade das demais indicadas ao prêmio — Nicole Kidman (Babygirl), Angelina Jolie (Maria Callas), Kate Winslet (Lee), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Pamela Anderson (The Last Showgirl) — que demonstraram alegria com a conquista da atriz brasileira.

— Elas ficaram felizes, foi uma coisa bonita. Na caminhada que eu dei, tinha a Tilda, a Kate e a Nicole, e elas ficaram muito felizes. Elas ficaram muito agradecidas porque é um tipo de filme que elas querem fazer, papéis que elas têm interesse em fazer — disse.