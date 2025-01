Mãe e filha, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres são as únicas brasileiras indicadas ao Globo de Ouro

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. TV Globo / Divulgação

Quando subiu ao palco do Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, para receber o Globo de Ouro de melhor atriz de drama, Fernanda Torres dedicou à mãe o prêmio conquistado. Em um discurso improvisado, mas marcado pela emoção, ela lembrou que Fernanda Montenegro também esteve na premiação 25 anos antes, concorrendo na mesma categoria que ela.

— Esta é a prova de que a arte dura na vida — disse.

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres são as únicas artistas brasileiras já indicadas ao Globo de Ouro de melhor atriz de drama. A disputa da mãe ocorreu em 1999, por Central do Brasil, enquanto a da filha, na noite deste domingo (5), foi pela atuação em Ainda Estou Aqui, que retrata a luta incessante da advogada Eunice Paiva para obter respostas sobre o paradeiro do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido durante a Ditadura Militar.

Tanto Central do Brasil quanto Ainda Estou Aqui, os filmes que levaram mãe e filha ao Globo de Ouro, têm a direção assinada pelo cineasta Walter Salles. Outra coincidência é que ambos participaram da disputa nas mesmas categorias: melhor filme em língua estrangeira e melhor atriz de drama.

O desfecho, contudo, foi diferente. Em 1999, Central do Brasil venceu a estatueta de melhor filme, mas Fernanda Montenegro perdeu na categoria de melhor atriz — que acabou sendo conquistada por Cate Blanchett, pela atuação em Elizabeth.

Ainda Estou Aqui fez o trajeto contrário. Perdeu a disputa de filmes estrangeiros, que foi vencida pelo longa Emilia Pérez, mas venceu na categoria de atuação, que consagrou Fernanda Torres como a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro.

Para conquistar o feito, a artista desbancou nomes de peso de Hollywood: Nicole Kidman, que disputava por Babygirl; Angelina Jolie, por Maria; Tilda Swinton, indicada por O Quarto ao Lado; Kate Winslet, de Lee; e Pamela Anderson, que teve um retorno aclamado ao cinema com The Last Showgirl.

Vale lembrar que Fernanda Torres também foi a primeira brasileira a conquistar uma Palma de Ouro no Festival de Cannes, com apenas 20 anos, pela atuação em Eu Sei que Vou te Amar, de Arnaldo Jabor. Já Fernanda Montenegro foi a primeira representante do país a vencer um Emmy Internacional de atuação, em 2013, por seu papel na série Doce de Mãe, da TV Globo.

Discursos semelhantes

Apesar de não ter vencido a categoria de melhor atriz no Globo de Ouro de 1999, Fernanda Montenegro discursou no palco da premiação em nome da equipe de Central do Brasil, celebrando a vitória do filme na disputa dos longas em língua estrangeira.

— Meu inglês não é bom, mas minha alma é melhor. Vocês escolheram. Em nome de nosso produtor Arthur Cohn, um verdadeiro leão, Walter Salles, um maravilhoso diretor, Michael Barker, Tom Bernard e Marcy Bloom, da Sony Classics, muito obrigado por seu apoio a Central do Brasil. Estou muito, muito feliz que nosso filme foi tão bem recebido e tocou seus corações. Muito obrigada — disse ela, à época.

Mais de duas décadas depois, Fernanda Torres repetiu a fórmula da mãe ao realizar um discurso curto, com destaque aos agradecimentos e ressaltando a importância da história contada em Ainda Estou Aqui.

— Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu já estava feliz de estar aqui. Este é um ano incrível para as atuações femininas. Tantas atrizes aqui que eu admiro muito — iniciou ela, revelando não ter planejado o discurso.

Antes da premiação, a artista afirmou, em entrevista à Folha de S.Paulo, que estava celebrando a indicação à categoria de melhor atriz, mas que suas chances eram "nulas". Em 1999, Fernanda Montenegro deu declaração semelhante ao Estadão, quando revelou que não prepararia um discurso para a disputa de atuação feminina (assim como a filha), por acreditar que não teria chances.

— Se preparasse, é que estaria achando que poderia vencer. Ok, se acontecer esse milagre, vou fazer um discurso breve; quanto mais rápido o agradecimento, mais chance de ele ser charmoso — disse a atriz, à época.

Torcida pela filha

Já quanto à vitória da filha, Fernanda Montenegro não tinha dúvidas. A convicção da mãe foi revelada por Fernanda Torres em entrevista à Globo News, após o término da cerimônia.

— Mamãe tinha certeza. Eu falava: "Mãe, não tem (chance)". Ela falava: "Vai levar" — divertiu-se a atriz.

Na noite de domingo, Fernanda Montenegro acompanhou a filha pela televisão e vibrou quando o nome dela foi anunciado. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a veterana aparece emocionada e eufórica com a vitória.