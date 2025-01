Fernanda Torres garantiu o Globo de Ouro pelo papel no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

A vitória de Fernanda Torres como melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro 2025 pela interpretação de Eunice Paiva, em Ainda Estou Aqui, causou euforia nos brasileiros. Após o anúncio da premiação, já na madrugada desta segunda-feira (6), pelo horário de Brasília, artistas e políticos foram às redes sociais homenagear a atriz.

Entre as reações ilustres, destaca-se a da mãe da atriz, Fernanda Montenegro , que assistia à cerimônia ao lado de amigos e familiares. Um vídeo da comemoração da matriarca viralizou na internet. Esta é a primeira vez que uma pessoa do Brasil leva o Globo de Ouro por atuação.

Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva homenageou a atriz em uma publicação na rede social X. "Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil", escreveu o presidente.

Selton Melo

O colega de cena de Fernanda Torres no longa Ainda Estou Aqui (2024), pelo qual a atriz levou o prêmio, também comemorou o feito da colega nas redes sociais.

Taís Araújo e Lázaro Ramos

O casal de atores Taís Araújo e Lázaro Ramos celebrou a vitória de Fernanda em uma publicação conjunta no Instagram: "Ela ganhou! Ela ganhou! E quando uma mulher brasileira conquista o respeito e a admiração por seu trabalho, todas nós nos sentimos um pouco ela".

Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite também comemorou a vitória da atriz nas redes sociais. "Sou mais um brasileiro cheio de orgulho hoje! Que lindo filme e que impecável atuação de Fernanda Torres, muitíssimo merecedora desse reconhecimento!", escreveu leite no Instagram.