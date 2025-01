Marido do governador Eduardo Leite troca São Paulo pelo Rio Grande do Sul em 2025

Leite e Thalis, no dia da posse do governador, em 2023 Mauricio Tonetto / Divulgação

De maleta, jaleco e estetoscópio, o médico Thalis Bolzan, marido do governador Eduardo Leite, está de mudança para Porto Alegre. Se fosse o contrário, seria "de mala e cuia", mas Thalis é médico e decidiu trabalhar no Rio Grande do Sul.

Ele tinha dois empregos em São Paulo, um como gerente médico de uma indústria farmacêutica e outro na Central de Regulação do Estado de São Paulo. Pediu demissão do segundo, que era presencial, e seguirá se dividindo entre o trabalho remoto e o consultório.

— Vou defender meu mestrado no início de 2025 e conseguirei iniciar os atendimentos em Porto Alegre já em fevereiro. Estou ajustando locais para os atendimentos — contou Thalis à coluna.

Pediatra, ele vem há alguns anos se dedicando a estudar sobre obesidade e suas complicações associadas, além de distúrbios metabólicos e emagrecimento saudável. Já se dedicava a esse trabalho com crianças e adolescentes, como endocrinopediatra, mas agora está avançando para cuidar também de adultos, inclusive com uma pós-graduação no Hospital Albert Einstein.

Leite vai emendar alguns dias férias depois do feriadão e retorna ao Estado em 13 de janeiro.