O verão também é das ovelhas: por que a estação é o período de feiras desse setor no RS

Atividade ganhará uma rota nacional, com lançamento no RS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Sinônimo de calor, férias e praia, o verão gaúcho também é feito de ovelhas em pista. A estação concentra as feiras do setor do Estado, e não por acaso. O calendário abre nesta quinta-feira (9) com a 45ª Feira de Ovinos de Verão Lã e Carne, em Dom Pedrito, na Campanha.

Ao todo, conforme a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), serão seis eventos, entre janeiro e fevereiro (veja abaixo). A concentração nesse período do ano, explica Edemundo Gressler, presidente da entidade, tem relação com o ciclo reprodutivo da espécie no Rio Grande do Sul: é o momento de maior fertilidade. Isso faz com que haja também uma busca por machos e fêmeas, incluindo as já fertilizadas.

— O RS tem as estações bem definidas, e os ovinos têm o período reprodutivo nos meses de verão exatamente em cima de características de maior luminosidade, de estímulo hormonal —explica Gressler.

Em outras regiões da atividade no país, como no Nordeste, as espécies têm um ciclo diferente, com o período reprodutivo se estendendo de "janeiro a a janeiro", pontua o presidente da Arco.

Berço nacional da ovinocultura, o Estado não é hoje o maior rebanho do país. Ocupa a terceira posição, atrás de Bahia e Pernambuco. Conforme dado da Radiografia Agropecuária do RS de 2024, em 2023 eram 3,16 milhões de animais em território gaucho.

Uma novidade que marcará a temporada de feiras deste ano é o lançamento da Rota da Ovinocultura no Brasil, no dia 24 de janeiro, na programação da 47ª Feira de Ovinos de Santana do Livramento.

— Será dado esse primeiro passo, exatamente nesse polo produtivo que é o de Santana do Livramento e os municípios no entorno — adianta Gressler.

A iniciativa, do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, é um programa de fomento à ovinocultura, em todo o país, que se estenderá até o Nordeste.

Calendário das feiras

Janeiro

9 e 10: 45ª Feira de Ovinos de Verão Lã e Carne, em Dom Pedrito

45ª Feira de Ovinos de Verão Lã e Carne, em Dom Pedrito 15 a 18: 17ª Agrovino, em Bagé

17ª Agrovino, em Bagé 22 a 26 : 47ª Feira de Ovinos de Santana do Livramento

: 47ª Feira de Ovinos de Santana do Livramento 29/01 a 02/02: 41ª Feovelha, em Pinheiro Machado

Fevreiro

12 a 16: 47ª Expofeira de Ovinos Meia Lã, em Herval

47ª Expofeira de Ovinos Meia Lã, em Herval 22 R 23: 51ª Exposição Estadual de Ovinos Meia Lã, em Jaguarão