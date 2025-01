Test drive virtual de máquina agrícola? Tecnologia é aposta de empresa gaúcha

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Prática comum em concessionárias da indústria automotiva, o test drive ganhou uma nova dimensão no mundo do agro: a virtual. Com sede em Guaíba, a empresa gaúcha ML Studio vislumbrou no negócio uma oportunidade de facilitar, no Brasil, a venda de máquinas agrícolas, eliminando barreiras físicas. Para isso, recorreu a um jogo de simulação de videogame: o Farming Simulator.

Com o simulador e o AutoCAD da máquina ou do implemento (projeto do veículo no computador), Buchor diz que é possível replicar o mesmo produto no mundo virtual:

— Até o parafuso a gente consegue replicar. O relevo da propriedade. Se quiser verificar se o trator (que está interessado) entra na sua garagem, por exemplo. Tudo. Basta fornecer as medidas ao simulador.

A tecnologia — e a sua inserção como test drive de máquinas agrícolas — já existe na Europa. Aqui, ainda é pouco utilizada. No caso da empresa, da Expointer do ano passado, quando começou a prospectar clientes, até agora, tem crescido o interesse do setor, observa Cristian Buchor, um dos sócios:

— Já tem empresa negociando reunião com a gente para abril. Estamos com muita procura e agenda lotada.

O empresário também adianta que estão com presença confirmada na Expodireto 2025. Lá, a ideia é divulgar a tecnologia no estande da Imak Industrial.