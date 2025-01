Duas marcas gaúchas de azeite de oliva estão entre as cinco mais premiadas do mundo 

Se no campo as condições climáticas não foram as mais favoráveis para o tamanho da safra, no quesito qualidade, o azeite de oliva extravirgem produzido no Rio Grande do Sul segue contabilizando conquistas. A mais recente vem do Extra Virgin Olive Oil World Ranking (EVVO) (Ranking Mundial do Azeite de Oliva Extra Virgem, em inglês): duas marcas gaúchas estão entre as cinco mais premiadas em 2024.