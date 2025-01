Por que a falta de chuva pesa tanto para o produtor gaúcho, mesmo que o efeito "numérico" seja pontual

A preocupação com o tempo seco que persiste em áreas do Estado está ancorada, mais do que em números, no passado recente. Desde que começou a falar sobre esse assunto, a coluna vem recebendo relatos de agricultores das regiões em que a falta de chuva já produz efeitos — com perdas — em relação à expectativa inicial. Até este momento, embora significativos para quem acumula, os danos são pontuais e é muito cedo para falar em comprometimento geral da safra gaúcha.

O temor de uma reprise que ninguém quer ver vem justamente dos efeitos ainda sentidos das duas últimas estiagens — sobretudo no bolso e no ânimo do produtor. E da previsão do tempo, que no curto prazo não aponta a chuva esperada em pontos onde as lavouras estão "pedindo água".