Oitenta mil produtores afetados pela cheia pediram descontos e renegociação de crédito no RS

Ao trazer um balanço das medidas de apoio à reconstrução direcionadas a produtores familiares, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que demandas ainda pendentes serão estudadas. Entre as medidas, está a que concedeu descontos para produtores com perdas superiores a 30%, que somou pedidos de 80 mil agricultores, para um total de 140 mil operações. Os rebates concedidos somam cerca de R$ 1 bilhão.