Câmara aprova renegociação de dívidas de produtores rurais atingidos pela enchente no RS

Matéria ainda será analisada no Senado. Proposta prevê socorro a agricultores com perdas de 30% ou mais da produção, em municípios com decreto de emergência ou calamidade até 31 de julho

