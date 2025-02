Dia de Campo da Cotrijal apresenta pesquisas e inovações em produção vegetal

Produtores rurais de diversas regiões do RS participam do Dia de Campo da Cotrijal nesta quarta (26) e quinta-feira (27), na Unidade de Beneficiamento da Cotrijal em Não-Me-Toque , norte gaúcho.

O evento é o momento de aproximação dos associados da cooperativa com as pesquisas desenvolvidas pela área técnica. Encontro possibilita a avaliação da safra atual e projeção do próximo ciclo.