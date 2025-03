Quem for demitido depois da edição da MP não poderá ser beneficiado pela proposta.

A medida provisória (MP) que libera o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que foram demitidos desde janeiro de 2020 e optaram pelo saque-aniversário foi publicada nesta sexta-feira (28) pelo governo federal.

No total, serão disponibilizados R$ 12 bilhões em duas parcelas . A primeira será liberada em 6 de março, com valor de até R$ 3 mil, creditado automaticamente na conta cadastrada. A segunda, prevista para junho, será destinada a saldos superiores a R$ 3 mil.

A liberação será válida apenas até a data de publicação da MP . Ou seja, após essa sexta, quem escolheu o saque-aniversário ou optar pela modalidade e for demitido terá o valor retido.

Os trabalhadores que comprometeram os recursos com empréstimos bancários — por meio da chamada "antecipação" do saque-aniversário — e, portanto, não têm saldo em conta, não serão abarcados pela MP.

Saiba qual a diferença entre os saques disponíveis

Quais são as regras de saque do Fundo de Garantia?

Saque-rescisão

Sistemática na qual o trabalhador, quando demitido sem justa causa, tem direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando devida. Trata-se da modalidade padrão em que o trabalhador ingressa no FGTS.

Saque-aniversário

Sistemática opcional, válida desde 2020, permite que o trabalhador retire parte do saldo anualmente, no mês do seu aniversário. Caso o trabalhador seja demitido, poderá sacar apenas o valor referente à multa rescisória e não poderá sacar o valor integral da conta. A adesão ao saque-aniversário é opcional.