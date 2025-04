Equipes estão mobilizadas para reduzir danos do temporal, informa prefeitura de Porto Alegre

Equipes de órgãos municipais que compõem a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) de Porto Alegre estão mobilizadas para atendimento às ocorrências devido ao temporal que atingiu o município na tarde desta segunda-feira (31). O comunicado foi publicado no site da administração municipal.

O prefeito da Capital, Sebastião Melo , acompanha os trabalhos do Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade (Ceic):

"Vamos reunir emergencialmente as secretarias e órgãos de ponta para fazer balanço das ações e alinhar a mobilização. Importante, a quem puder, evitar deslocamentos diante das dificuldades de mobilidade por alagamentos e demais riscos nas vias", escreveu Sebastião Melo em uma rede social.

Conforme informação preliminar da Defesa Civil Municipal, o vento atingiu 110 km/h na região do Aeroporto Salgado Filho.

Tratamento de água

Segundo a prefeitura, as Estações de Tratamento de Água (ETAs) Moinhos de Vento, Menino Deus, Ilhas, São João e Belém Novo do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) estão sem energia elétrica.

Pode haver falta d’água e/ou baixa pressão em todas as regiões da cidade. A concessionária foi acionada.

Quedas de árvores e galhos

Há registros de árvores e galhos caídos em diversos bairros. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registra um bloqueio total e dois parciais por queda de árvores e 14 cruzamentos com semáforos fora de operação.

Bloqueio total por queda de árvore

Bloqueio parcial por queda de galhos

Hospital de Pronto Socorro

Devido às fortes chuvas, a recepção do Hospital de Pronto Socorro sofreu alagamento por conta da ventania e do grande volume de água. Também houve infiltração no segundo andar da Pediatria.