Saque-aniversário do FGTS: quem não poderá sacar todo o dinheiro

Um alerta para quem conta com a nova liberação do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS): nem todos poderão sacar todos os recursos que foram bloqueados pela adesão ao saque-aniversário. Dos 12,1 milhões de trabalhadores, há 9,5 milhões (80% do total) que anteciparam o que tinham a receber por meio de linhas de crédito de bancos.

Com isso, o dinheiro que ficou na conta terá que garantir o pagamento dos empréstimos com as instituições financeiras. Se o trabalhador está devendo R$ 10 mil e tem R$ 15 mil, poderá sacar somente R$ 5 mil.

A antecipação do saque-aniversário é semelhante ao que os bancos oferecem para receber antes a restituição do Imposto de Renda, sempre com cobrança de juro.

O saldo do FGTS será liberado - pois estava retido - para os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos ou se aposentaram entre janeiro de 2020 e a data da publicação da medida provisória. Não vale para quem pediu demissão.

A publicação da medida provisória pelo banco central está prevista ainda para esta sexta-feira (28).

