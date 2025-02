Lojistas de Porto Alegre esperam R$ 30 milhões da liberação do FGTS

Dos R$ 12,1 bilhões que serão liberados no país todo do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores impedidos de acessar os recursos por terem optado pelo saque-aniversário, o varejo de Porto Alegre espera receber R$ 30,5 milhões da medida do governo federal. O cálculo foi feito pelo economista do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), Rodrigo de Assis, que usou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) sobre demissões sem justa causa desde 2020, conforme a regra para o saque.