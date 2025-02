Renner rebate crítica do mercado a bônus pago a funcionários: "Foram alcançadas metas de interesse dos acionistas"

De um lado, corretoras apontam queda no lucro, na margem bruta, despesa maior do que o esperado e pagamento alto de participação dos resultados. De outro, Faccio rebate que houve deslocamento de despesas para o final do ano, ajustes contábeis não considerados, inclusive com a alta da Selic , e enfatizou que a distribuição de R$ 150 milhões do lucro ocorreu entre os 21 mil funcionários e não entre os administradores, que tiveram bônus abaixo do aprovado.

Nesta terça-feira (25), as ações seguem em queda, com corretoras revisando as expectativas para as ações da companhia. Além do resultado do trimestre, preveem impacto do juro brasileiro alto nas vendas, considerando o perfil de consumidor.