Saque PIS/Pasep, emprego, agenda e mais pílulas da economia 28.03

Agenda

Começa a ser pago, pelo Ministério da Fazenda, o saldo remanescente do antigo Fundo PIS/Pasep . Cerca de 10,5 milhões de trabalhadores que atuaram com carteira assinada entre 1971 e 1988 têm direito a receber algum valor dos R$ 26 bilhões disponíveis .

Ministério do Trabalho divulga o Caged de fevereiro, com dados do mercado de trabalho com carteira assinada.