Maior feira industrial da Europa está cheia de recados a Trump: "Somos abertos, mas não ingênuos"

A união da Europa com o Canadá marcou os discursos na solenidade de abertura da Hannover Messe, feira industrial aqui da Alemanha. O país da América do Norte é o parceiro do evento de 2025. Ainda chanceler alemão – sua coalisão foi derrotada –, Olaf Scholz deu um recado aos Estados Unidos de Donald Trump, que está patrolando com tarifas as importações canadenses e já defendeu que o país seja anexado ao território norte-americano.