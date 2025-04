Quem é Jakub Mensik, tenista tcheco que impediu 100º título de Djokovic

Mensik venceu Djoko em Miami, por 2 sets a 0. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Aos 19 anos, Jakub Mensik impediu, no último domingo (30), que Novak Djokovic conquistasse o título de número 100 em sua carreira.

O tcheco é uma das maiores promessas do tênis atual e deve ser, futuramente, um dos adversários de João Fonseca em busca do topo do ranking da ATP.

A conquista de domingo em Miami, seu primeiro título de Masters 1000, é o começo da promissora carreira do europeu. Ainda aos 16 anos, Mensik já chamava a atenção no circuito juvenil pela força física e pela maturidade.

Em 2022, foi vice-campeão do US Open juvenil. Logo depois, seguiu para a carreira no circuito da ATP.

A nível profissional, chegou à terceira rodada do US Open em 2023, como qualifying, tornando-se o mais jovem a chegar a essa fase desde Rafael Nadal, em 2004, no Australian Open.

Nesta segunda, chegou a sua posição mais alta no ranking. Com o título em Miami, tornou-se o 24º melhor jogador do mundo na atualidade.

Seu estilo de jogo agressivo, com um saque potente e golpes pesados do fundo da quadra, impressiona. Ao vencer Djokovic, elogiou o adversário.

— Você é a razão de eu estar aqui. Comecei a jogar graças a você. Não há tarefa mais difícil do que vencê-lo em uma final. Muito obrigado pelo que você fez por este esporte. Você é incrível, o melhor de todos os tempos.

Ao final do jogo, Mensik fez questão de deixar claro a idolatria ao sérvio. Fez uma espécie de "reverência" ao cumprimentar o adversário na rede, após a vitória.