Turquia prossegue com prisão de manifestantes, jornalistas e advogados

Autoridades turcas prenderam nesta sexta-feira o advogado do prefeito de Istambul e mais jornalistas, em meio à repressão aos maiores protestos no país em mais de uma década.

Mais de 1.800 pessoas foram presas desde o começo das manifestações pela prisão do prefeito Ekrem Imamoglu, na semana passada.

As operações policiais continuaram hoje, quando Imamoglu denunciou a prisão de seu advogado, Mehmet Pehlivan. "Como se o golpe de Estado contra a democracia não fosse suficiente, não podem tolerar que as vítimas se defendam", publicou no X o prefeito, suspeito em uma investigação por corrupção que diz ser "infundada".