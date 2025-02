Gigantes do RS: o que fez ações de Renner e 3tentos despencarem na bolsa

Duas empresas gaúchas de capital aberto na bolsa de valores chamaram a atenção na semana pelo tombo no preço das suas ações. São tradicionais e estão entre as maiores do Brasil nos seus setores: varejo e agronegócio.

Lojas Renner teve queda de lucro e aumentou o bônus. Lucas Jones Dias / Divulgação

A Lojas Renner viu a cotação dos seus papéis despencar 14% só nessa sexta-feira (21) após a divulgação do balanço trimestral da companhia. No fechamento, a ação estava negociada a R$ 11,79. Alguns motivos estão sendo apontados para isso. Um deles é o resultado fraco, com queda de 7,5% no lucro. As despesas também não melhoraram, piorando a margem bruta, apontaram gestoras de fundos de investimento. O custo das vendas ficou acima do esperado. Além disso, a Renner pagou R$ 150 milhões de PLR em 2024 (participação em lucros e resultados), muito acima dos R$ 25 milhões de 2023 e maior do que 2019, considerado o melhor ano de desempenho da varejista. O bônus alto com o resultado ruim não foi "comprado" pelo mercado financeiro.

3tentos sofreu com a decisão do governo federal de não aumentar a mistura de biodiesel. 3tentos / Divulgação

Outra queda forte foi a da 3tentos, mas que tende a ser pontual. As ações se desvalorizaram 11,5% desde a quarta-feira (19), quando o governo federal decidiu, para aliviar a inflação, não aumentar de 14% para 15% a mistura de biodiesel no diesel em março. Tanto o óleo de soja quanto o biocombustível andaram subindo bastante, com impacto no custo do transporte e no preço dos alimentos. O papel fechou a sexta-feira negociado a R$ 14,73. Isso representa uma redução de R$ 950 milhões no valor de mercado da companhia, o que está sendo apontado por alguns investidores como exagero, pela força da empresa nas suas outras áreas de atuação além do biodiesel. E mesmo em relação ao combustível renovável, trata-se não de uma redução de demanda, mas de um crescimento mais lento.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: supermercados Nacional fechados, shopping bilionário e emprego que paga até R$ 17 mil

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.