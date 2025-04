Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos tem novo presidente; veja quem faz parte da diretoria

André Larentis (E) sucede Ronaldo Zorzi na Aprovale. Bárbara Salvatti / Divulgação

A Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) tem novo presidente. O enólogo André Larentis, da Vinhos Larentis, assume a entidade para o biênio 2025/2026. Ele sucede Ronaldo Zorzi. A associação tem mais de 90 estabelecimentos associados e é uma das responsáveis pelo fomento do enoturismo no Vale dos Vinhedos.

Com 50% da diretoria renovada, a gestão dará sequência ao projeto de construção do Memorial Vale dos Vinhedos de Indicação Geográfica, um espaço de valorização da história do roteiro e do reconhecimento como primeira região do país com Indicação Geográfica. O memorial será erguido na área onde está a atual sede da subprefeitura, na Linha 6 da Leopoldina.

Além disso, irá desenvolver ações como a busca pela aprovação de um projeto de lei que oficializa o Vale dos Vinhedos como Rota Turística, seguir realizando a gestão qualificada da Indicação Geográfica Vale dos Vinhedos I.P. e D.O, ser uma entidade participativa no The Global Artisan Vintners Alliance (AVA) e ampliar a participação da região produtora em feiras de promoção do setor.

Como ficou

