Dólar contraria aversão global a risco por Trump e fecha em baixa

Na antevéspera do 2 de abril, o "libaration day" de Donald Trump, bolsas caíram mundo afora e moedas de países emergentes perderam força ante o dólar . Mas o câmbio andou na contramão da manada: o dólar caiu 0,93% ante o real e fechou em R$ 5,706 , por um triz não saindo do patamar de R$ 5,70.

Entre analistas, a principal explicação é o fato de ser o último dia útil do mês, quando se forma a Ptax, taxa de câmbio que ancora contratos de longo prazo. As apostas de que um dólar mais fraco predominaram.

Assim como disse não ter a menor preocupação com o provável aumento de preço dos veículos para os americanos, o presidente dos EUA não tentou colocar nem curativo para estancar a sangria nas bolsas internacionais. Fez questão de negar que as "tarifas recíprocas" serão restritas a países que têm mais superávit nas trocas comerciais, como circulou na semana passada .

As bolsas europeias tiveram quedas acentuadas, acima de 1%, como a alemã Dax (1,33%) e a francesa CAC (1,58%), mas nada perto do tombo de 4,05% da japonesa Nikkei. No Brasil, a queda também passou de 1%, mas a B3 costuma ter variação mais intensa do que os pregões de países desenvolvidos.