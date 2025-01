Grêmio faz primeiro treino sob o comando de Gustavo Quinteros

Alguns nomes ficaram de fora da atividade. O volante Villasanti ainda não foi incorporado em virtude de um quadro de conjuntivite . Além disso, há os atletas que estão com a seleção de base para o Sul-Americano sub-20: o lateral Igor Serrote e o atacante Nathan Fernandes. Zé Guilherme foi convocado na condição de atleta do Grêmio, mas teve a saída encaminhada para o Bahia.

Pela programação do clube, nesta sexta-feira (10) as atividades serão realizadas nos turnos da manhã e da tarde. No sábado (11), apenas pela manhã. Já no domingo (12), os trabalhos voltarão em dois turnos. Na segunda-feira (13), está previsto o primeiro jogo-treino contra o São José, no CT gremista.