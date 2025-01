Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 10 de janeiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 10/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

São tantas emoções! E cada uma delas confessa que sua presença existe e está viva, disposta a se envolver nas experiências. As emoções não devem ser tratadas como estorvos, porque são orientações muito eficientes.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Os flertes são conexões que não precisam mais do que isso, não são necessariamente convites para algo mais, representam um instante em que as pessoas se reconhecem, se gostam e depois seguem em frente com suas vidas.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Pensar é necessário, mas sentir também, e a consciência fica com o ônus de decidir a quem dar mais atenção, se ao pensar ou ao sentir. Nesta parte do caminho, pelo menos, vale a pena seguir a orientação emocional.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Levante sua bandeira, defenda seus pontos de vista com paixão, e se não houver tanta emoção envolvida em suas ideias, então reveja sua posição, porque sem a paixão as ideias pareceriam boas, mas seriam ruins na prática.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

O egoísmo torna as pessoas selvagens, mas de uma forma velada, porque maquiadas com argumentos racionais, porém, na prática as atitudes que elas tomam não têm nada de racionais, e muito de passionais. Lide com isso.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

A motivação entusiasta há de ser bem-vinda, porém, com ressalvas, porque as pessoas empurram as outras a ficarem na linha de frente enquanto elas se sentam confortavelmente para assistir tudo da plateia. Assim não!

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Há uma ordem a ser seguida, métodos para respeitar e regras que organizam os movimentos, porém, há também um momento em que a alma precisa improvisar, e aí nenhuma regra ajudará, ao contrário, deve ser transgredida.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Considere com seriedade se envolver passionalmente nos seus ideais, porque são esses, e nada além, os que representam um destino significativo para você. Todo o resto é apenas teoria que é melhor descartar.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Entre a mente racional que manda você agir de determinada maneira, e a mente visceral, que através de emoções intensas manda você parar de pensar demais e se lançar à ação, fica sua consciência tendo de decidir.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

As pessoas parecem seguir padrões, e provavelmente o façam porque dominadas pelas neuroses do que por qualquer outra razão. Porém, apesar dos padrões, quando são tomadas por emoções viram outra coisa diferente.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Quando você se envolve passionalmente com as ações que empreende, não apenas o caminho se torna mais divertido do que o normal, como também os resultados são infinitamente melhores. Nem sempre dá para agir assim.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03