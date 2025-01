Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Raízes

O Rodeio Crioulo Nacional de Canela, realizado pelo CTG Querência, promete movimentar o Parque Saiqui com uma programação que celebra as tradições do Sul. O público entusiasta poderá prestigiar mais de 20 competições campeiras, como tiro de laço e gineteada, além de disputas artísticas no domingo, dia 12, incluindo declamação e interpretação vocal. O espaço conta com estrutura de camping e gastronomia típica. Hoje, a noite será animada com baile das bandas Candieiro e Estação Fandangueira e amanhã com Os Mateadores, reforçando o orgulho gaúcho.