Salcedo tem 31 anos e estaria na mira do Grêmio. ULISES RUIZ / AFP

A promessa começa a ser cumprida. O Grêmio, de fato, está mudando as suas condutas. O modelo dos novos reforços mostra que o clube não quer mais jogadores médios e comuns do mercado brasileiro e busca apenas titulares absolutos para as posições carentes. O volante colombiano Gustavo Cuellar é um exemplo disso.

Além dele, surgem notícias do México de um possível interesse do Grêmio no zagueiro Carlos Salcedo, outro nome diferente do que estava sendo realizado pelo clube nas últimas temporadas.

Neste início de ano, além das dispensas feitas pela diretoria, as primeiras movimentações no mercado impõem duas realidades ao Grêmio. Nomes de vulto, reconhecidos, basicamente estrangeiros, compõe os reforços para o time titular, e os jovens da base serão mais utilizados e estarão em maior número no grupo tricolor. Não é difícil decifrar a lógica no trabalho do técnico Gustavo Quinteros.

Por outro lado, o Grêmio cuida também do número de estrangeiros no grupo. São permitidos que nove nomes possam compor uma partida no Brasil. Esse é um ponto frágil do planejamento e que pode indicar algumas saídas do grupo. Pavon, Cristaldo, Marchesín e Villasanti já receberam sondagens para deixar o clube, mas, destes, apenas o primeiro não está nos planos diretos do treinador tricolor.

