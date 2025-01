O que se sabe até agora sobre a posse de Maduro

Imagem de parte da cerimônia na manhã desta sexta-feira (10). Federico PARRA / AFP

Cenas de tensão na Venezuela — que devem se acirrar nas próximas horas desta sexta-feira (10) — são vistas desde a quinta-feira (9) pelas ruas de Caracas, a capital. A cerimônia de posse de Nicolás Maduro para esses próximos seis anos, no seu terceiro mandato, iniciou ainda no período da manha e seguiu até a tarde.

O evento nesta sexta-feira foi liderado por Jorge Rodríguez Gómez, que é um dos principais nomes do madurismo, ou seja, do regime de Maduro. Ele é o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana e é o responsável por dar posse na cerimônia, que ocorreu no Salão Elíptico da AN, em Caracas.

Em uma demonstração de simbolismo, o juramento foi prestado numa cópia da Constituição Bolivariana assinada pelo falecido presidente Hugo Chávez. Depois disso, recebeu a faixa presidencial, bordada pelo artista plástico Omar Cruz.

Também recebeu o colar com as chaves da arca que guarda os atos constitucionais da Pátria e do sarcófago com os restos mortais de Simón Bolívar, que são considerados símbolos nacionais. Posteriormente, o chefe de Estado assinou o documento de tomada de posse.

— Aqui estamos. Cumprimos a Constituição — disse Maduro no início de seu discurso.

O ditador agradeceu a presença de representantes de 125 países e organizações internacionais participam na cerimônia.

Nas últimas horas, aumentou o número de prisões no país. Pelo menos 18 líderes políticos de oposição foram detidos. Ainda na quinta-feira, Maria Corina Machado, que é a principal líder da oposição, foi presa por algumas horas e depois foi solta. No ano passado, ela foi impedida de concorrer à eleição do ano passado e Edmundo González ocupou o posto no pleito eleitoral.

González que esteve na Argentina, Uruguai e Estados Unidos nos últimos dias tentando buscar algum apoio dos países para garantir a sua posse. Neste momento, ele está na República Dominicana e promete retornar à Venezuela nesta sexta-feira, para causar algum tipo de fato político no país.

Ainda nesta sexta-feira, a fronteira da Venezuela com a Colômbia foi fechada, os voos estão interrompidos. A fronteira com o Brasil ainda está aberta.

