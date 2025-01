Posse de Maduro terá poucas autoridades; veja quem vai

Posse deve ocorrer por volta das 13h no horário de Brasília.

Nicolás Maduro toma posse, nesta sexta-feira (10), pela terceira vez como presidente da Venezuela . Desde julho de 2024, quando ocorreu o pleito eleitoral, o ditador cerrou brigas com diversas nações que não reconhecem a sua a vitória.

Diante disto, a posse de Maduro será esvaziada e contará com poucas autoridades.

São esperadas as presenças do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega. Em 2019, na outra posse de Maduro, os dois líderes estiveram presentes.