Sob o olhar complacente do mundo, a ditadura de Nicolás Maduro, ao final, venceu

Houve queixas, protestos e alguma encenação. Mas o fato é que, a despeito de tudo, a comunidade internacional assiste com olhar complacente Nicolás Maduro tomar posse nesta sexta-feira (10) para mais cinco anos - ou seja lá quanto quiser já que ele próprio impõe as leis - na Venezuela. Senhor de todos os poderes da República sequestrados pelo Executivo, o ditador bolivariano asfixiou a imprensa e a oposição, ignorou pressões internacionais e nunca mostrou as atas de votação. Matou a esperança.