Dez meses depois da enchente, como estão as casas de bomba de Porto Alegre

Obras que aconteceram na casa de bombas localizada na Avenida Mauá no ano passado.

Passados 10 meses da enchente em Porto Alegre , a coluna questionou o Dmae sobre as obras realizadas nas casas de bombas , as chamadas Ebaps , da Capital.

Conforme o órgão, as casas de bomba 17 e 18 (Centro Histórico) foram as primeiras a receber melhorias — receberam chaminés de equilíbrio para proteger os equipamentos em caso de nova elevação do Guaíba. Foi uma mudança estrutural.