Porto Alegre precisa de mais casas de bombas?

Ebap 4 em agosto do ano passado. Camila Hermes / Agencia RBS

Em entrevista ao jornalista Henrique Ternus, colaborador da coluna de Rosane de Oliveira, o prefeito Sebastião Melo afirmou que um dos aprendizados de sua visita à Holanda é de que não bastam apenas 23 casas de bomba para melhorar o sistema de drenagem da Capital.

— Tem que melhorar as que estão aí e tem que ter muitas outras casas de bombas, porque tem cota baixa em muitos lugares da cidade e quando isso acontece a água fica no cano e não sai se não for empurrada pela bomba — afirmou.

A coluna conversou ontem com pesquisadores do IPH da UFRGS sobre a declaração de Melo. Eles disseram que a afirmação faz sentido em casos como a zona sul de Porto Alegre, onde não há sistema de proteção. A defesa da cidade termina no final da Avenida de Diário de Notícias. Os estudiosos, no entanto, salientam que não foi por falta de casas de bombas que a cidade inundou em maio do ano passado. Foi pela falha das mesmas. Se estivessem funcionando, o Centro Histórico, por exemplo, não teria inundado.

Os estudiosos do IPH recomendam três medidas:

Primeiro lugar recuperar as que existem Reavaliar o sistema Avaliar a capacidade em função da mudanças climática.

O técnicos destacam que casas de bomba, as chamadas Ebaps, servem para resolver alagamento — elas expelem a água que entra. Não servem contra inundação. No segundo caso, a defesa da Capital fica a cargo dos diques e da cortina de concreto, como chamam tecnicamente o muro da Mauá. São esses equipamentos que impedem a água de entrar.

Toda a água que está acima da quota 6 (metros acima do nível do mar) funciona por conduto forçado. A cota da enchente de maio ficou em torno de 5 metros e 35 centímetros — alcançando dois metros e 35 centímetros acima do cais do porto.

Os técnicos reforçam que faltou contenção para evitar que a água ingressasse na cidade. E porção que entrou não saiu porque houve problemas nas casas de bomba que foram alagadas e tiveram o sistema elétrico desligado.