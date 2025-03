"O RS tem condições de lidar com preservação e mudanças climáticas", diz professor de Economia da UFRGS

Helio Henkin, professor e pesquisador da UFRGS Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

No próximo dia 14, o seminário científico RS Resiliência & Sustentabilidade, organizado pela Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo vai discutir, na UFRGS os aprendizados a partir da tragédia da enchente.

O professor de Economia da UFRGS Helio Henkin, um dos palestrantes, conversou com a coluna sobre sua pesquisa realizada com colegas do Núcleo de Estudos sobre Indústria, Tecnologia e Economia Internacional (Netit).

Como foi o objetivo da pesquisa?

O nosso grupo de pesquisa, o Netit, buscou tratar o tema da resiliência e da sustentabilidade da economia gaúcha. Não pegamos essa questão de impactos de curto prazo. Temos um núcleo de pesquisa que investiga várias questões ligadas à estrutura produtiva, o grau de diversificação, a complexidade econômica, o quanto ela é concentrada ou não concentrada e outros aspectos do dinamismo da economia. Nós nos perguntamos: em uma perspectiva de longo prazo da economia gaúcha, como podemos analisar a sua estrutura setorial e como isso se relaciona ou indica possibilidades de uma maior capacidade de desenvolvimento sustentável?

Vocês fizeram um diagnóstico?

A literatura em geral tem apontado que, quando o país eleva sua renda, quando a sofisticação da estrutura produtiva é maior, isso normalmente está associado a uma melhora das condições de sustentabilidade ambiental. E há razões econômicas e tecnológicas para isso. À medida que o país consegue evoluir produzindo com maior diversificação e sofisticação produtiva, com mais tecnologia, mais inovação e conhecimento tecnológico, preservação ambiental se tornam mais acessível. Segundo, a rentabilidade maior permite uma maior disponibilidade de recursos das empresas para que o processo de produção seja mais compatível com requisitos de sustentabilidade ambiental. Em terceiro lugar, uma renda per capita maior, à medida que o país trilha um caminho de desenvolvimento e vai crescendo, permite que a demanda dos consumidores possa se direcionar para produtos mais compatíveis com a preservação mental.

Leia Mais As três lições que aprendi na Holanda para a reconstrução do RS

O que nós podemos projetar para o Rio Grande do Sul?

No cenário nacional, apesar da perda do dinamismo em termos de crescimento econômico, a perda de participação do PIB gaúcho no Brasil, a hipótese era de que, que apesar disto, a estrutura produtiva do Rio Grande do Sul ainda se mantém com características próximas aos estados mais avançados, com maior diversificação e com renda per capita maior. Por isso ainda tem um potencial de desenvolvimento sustentável maior desde que reverta as suas tendências de performance macroeconômica mais fraca. Usamos métodos estatísticos e aplicamos ao período das duas últimas décadas. Os resultados indicaram, por vários ângulos, que o Rio Grande do Sul ainda permanece com maior grau de diversificação, combinado com maior valor adicionado per capita, e que se alinha aos Estados mais desenvolvidos, dentro daquela visão de que quanto maior a diversificação produtiva, maior a possibilidade de renda per capita mais elevada, de crescimento, e melhores indicadores de sustentabilidade ambiental.

Leia Mais Porto Alegre precisa de mais casas de bombas?

É uma boa notícia.

De modo especial, detectamos que, apesar de tudo, nós ainda estamos muito próximos à estrutura produtiva de Estados que estão com um dinamismo aparentemente maior macroeconômico, como Santa Catarina e Paraná. Então, inclusive, esse nosso diagnóstico, a aplicação do método, mostra que o Rio Grande do Sul tem indicadores, que a gente chama de indicadores prognósticos, que prevêm, com base nos dados de educação, de inovação, de centros tecnológicos, etc., que o Estado tem um prognóstico de ter maior complexidade econômica à frente e maior capacidade de elevação da renda per capita e sofisticação produtiva. Então, por esse ângulo, o Rio Grande do Sul apresentaria condições favoráveis para o enfrentamento dos desafios das mudanças climáticas e da preservação ambiental. Então, por esse ângulo, nós diríamos que o Rio Grande do Sul está bem. Porém, quando nós levantamos os indicadores macroeconômicos estaduais na comparação com outros estados, aparece um sinal forte de alerta.

Qual?