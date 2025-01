Lula e Macron conversam sobre fim da checagem de fatos da Meta e defendem soberania dos países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta sexta-feira, 10, com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a decisão da Meta - dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp - de encerrar a checagem de fatos em suas plataformas nos Estados Unidos. Segundo o governo brasileiro, ambos consideraram "positivo" que Brasil e Europa trabalhem para impedir que a disseminação de fake news coloque em risco a soberania nacional.