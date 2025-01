Sabrina e Nicolas assumiram o romance em meio ao Carnaval de 2024. @nicolasprattes Instagram / Reprodução

Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casaram nesta sexta-feira (10). A oficialização da união ocorreu em uma cerimônia discreta realizada na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

O casamento, mantido em sigilo até o momento da celebração, contou com a presença de aproximadamente cem convidados. Entre eles, estavam familiares e amigos próximos, que foram orientados a evitar o uso de celulares, segundo a Revista Quem.

Casamento

Para o grande dia, Sabrina escolheu um vestido assinado pelo renomado estilista Giambattista Valli.

No altar, os noivos receberam as bênçãos dos pais de Sabrina, Kika Sato e Omar Rahal, e dos pais de Nicolas, Giselle Prattes e Felipe Pires.

Entre os destaques da cerimônia, estava a participação de Zoe, filha de seis anos de Sabrina com o ator Duda Nagle.

Amor de Carnaval

Sabrina e Nicolas assumiram o romance em meio ao Carnaval de 2024, após especulações que começaram com encontros no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Apesar das negativas iniciais, o casal foi visto junto em diversos eventos da folia, até que Nicolas confirmou o relacionamento ao acompanhar Sabrina no Desfile das Campeãs, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Em setembro, o ator se referiu à apresentadora como "noiva" durante uma participação no Domingão com Huck, oficializando o noivado em rede nacional.

Pouco após o anúncio do noivado, o casal revelou a espera do primeiro filho, mas enfrentou um momento difícil com a perda do bebê na 11ª semana de gestação.