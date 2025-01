Gisele Bündchen lamenta incêndio em Los Angeles e faz doação para ajudar no combate ao fogo

A top model gaúcha, que vive em Miami, nos Estados Unidos, compartilhou mensagens de apoio em seus Stories do Instagram.

Gisele Bündchen, 44 anos, expressou solidariedade às vítimas do incêndio devastador que atinge Los Angeles, na Califórnia, desde a última terça-feira (7). A top model gaúcha, que vive em Miami, nos Estados Unidos, compartilhou mensagens de apoio nos stories do Instagram e anunciou uma doação para ajudar no combate ao fogo.