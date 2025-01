Visto de cima: acompanhe como os incêndios estão devastando Los Angeles

Bairros inteiros foram "devorados" pelo fogo e milhares de casas foram destruídas em um dos piores desastres que atingiram a Califórnia , com perdas avaliadas em US$ 150 bilhões (820 bilhões de reais na cotação atual).

— Perdi tudo. Minha casa pegou fogo e eu perdi tudo — conta Hester Callul, que chegou a um abrigo depois de deixar sua residência em Altadena, no norte da cidade.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, enviou a Guarda Nacional na quinta-feira. O xerife do condado, Robert Luna, declarou toque de recolher noturno nesta sexta nas áreas afetadas pelos devastadores incêndios que atingiram grande parte de Los Angeles.

— Você não pode estar nas áreas afetadas. Se estiver, pode ser preso — afirmou Luna em uma coletiva de imprensa. — Estamos fazendo isso para proteger as estruturas, as casas que as pessoas abandonaram porque ordenamos que saíssem — acrescentou.