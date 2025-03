Petróleo se estabiliza diante da falta de catalisadores

Os preços do petróleo se estabilizaram nesta quinta-feira (6), uma jornada sem grandes notícias, após a queda nos últimos dias pelo anúncio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) do retorno de dezenas de milhares de seus barris ao mercado.

"Aconteceram muitas coisas recentemente e este é provavelmente o primeiro dia tranquilo desde a posse" de Donald Trump, disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

O petróleo é negociado a níveis particularmente baixos com relação aos dos dois últimos meses, e atingiu a cotação mais baixa desde dezembro de 2021 para o Brent na sessão de quarta-feira: 68,33 dólares.

Nesta quinta, o preço do barril de tipo Brent para entrega em maio, subiu 0,23% em Londres, para 69,46 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, com vencimento em abril, subiu 0,08%, a 66,31 dólares.

Além disso, "o medo do mercado [é] que as tarifas marquem o início de uma era de guerra comercial mais longa", com repercussões negativas para o crescimento econômico e a demanda de petróleo, disse à AFP Jorge León, da Rystad Energy.